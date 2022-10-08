Пожар на Крымском мосту ликвидирован

Пожар на Крымском мосту
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Пожарные ликвидировали открытое горение топливных цистерн на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
"На данный момент можно говорить о ликвидации открытого горения, - уточнил собеседник агентства. - Сейчас ведется дотушивание".
Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате были повреждены два пролета автомобильной переправы.
Как ранее писал сайт KP.RU, Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту.
В пресс-службе ведомства также отметили, что следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
Ранее сообщалось, что обследование повреждений Крымского моста после ЧП, которое заблокировало движение автомобильного и железнодорожного транспорта, уже ведется.