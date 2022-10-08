Власти Запорожья сообщили, что ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и Украиной

Власти Запорожья сообщил, что ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и Украиной Фото: REUTERS

Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередной обстрелял Запорожской АЭС и на этот раз повредили единственную линии электропередач, которая соединяет между собой атомную станцию и энергетические системы Украины.

"Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", — сказал он.

Удар пришелся на Днепровскую линию, по которой направлялось электроэнергия мощностью 750 кВт, сказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, из-за повреждений станцию пришлось перевести на автоматический режим работы дизельных генераторов. Он считает, что Киев "сознательно перебила последнюю линию электропередачи". Их цель заключалась в том, чтобы параллельно с ударами по линии АЭС атаковать ТЭС в Энергодаре и тем самым не допустить запуска энергоблоков ЗАЭС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что власти Украины планировали превратить Запорожскую атомную электростанцию в грязную ядерную бомбу. По ее словам, это объясняет причины обстрелов атомной станции.