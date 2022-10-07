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Политика7 октября 2022 11:17

Захарова считает, что Украина планировала превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу

Обстрелы станции со стороны ВСУ являются настоящим ядерным шантажом, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова считает, что Украина планировала превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу

Захарова считает, что Украина планировала превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу

Фото: REUTERS

Власти Украины планировали превратить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в грязную ядерную бомбу, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести превентивные удары по России.

«Это же подтверждает экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. Сколько мы говорили о том, что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж, что это действия, которые можно квалифицировать как террористические. Идеология была именно эта – сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу», – заявила дипломат в эфире «Первого канала».

Напомним, ранее сообщалось, что ЗАЭС переведена на питание собственных нужд после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обстрела перебита Днепровская ЛЭП.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент Украины заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по территории Российской Федерации. По его мнению, альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия.