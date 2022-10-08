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Происшествия8 октября 2022 8:37

Туристам в Крыму продлят пребывание в отелях из-за ЧП на Крымском мосту

Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пожар на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту

Фото: ТАСС

Туристам, которые сейчас пребывают в Крыму, продлят аренду номеров в отелях, гостиницах и время нахождения в санаториях. Об этом сообщается на официальном сайте регионального министерства курортов и туризма.

Соответствующее поручение отельерам дал глава республики Сергей Аксенов.

"Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, - уточнили в ведомстве. - Как отметил Глава Республики Крым, порядок компенсации будет озвучен в понедельник".

Также для туристов организована горячая линия. Получить ответы по интересующим вопросов, связанных с пребыванием в Крыму на фоне ЧП на Крымском мосту, можно по телефону 8-800 511-80-18.

Как ранее писал сайт KP.RU, приостановлена продажа билетов на поездки из Крыма в материковую часть России, а также в обратном направлении. Стоимость уже купленных билетов пассажирам возместят. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).