В РЖД сообщили о приостановке продажи билетов в Крым и из него

Пожар на Крымском мосту Фото: REUTERS

Приостановлена продажа билетов на поездки из Крыма в материковую часть России, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

"Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, - временно не будут отправляться, - уточнили в РЖД. - Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена".

Полную стоимость уже купленных билетов пассажирам возместят.

Также временно отменены автобусные рейсы в связи с перекрытием Крымского моста. Добраться на полуостров можно через паром, а также со стороны Запорожья.

Как ранее писал сайт KP.RU, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подробности инцидента уточняются. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.

Согласно информации крымских властей, для транспортных средств, которые не могут проехать на мост, организована стоянка с водой и туалетами в Керчи. В ликвидации пожара и его последствий задействованы сотрудники МЧС России и дорожных служба.