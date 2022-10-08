РСТ: Порядка 4 тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие дни

Пожар на Крымском мосту Фото: REUTERS

Примерно 4 тысячи туристов должны были покинуть Крым в ближайшие 3-4 дня. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Еще примерно столько же отдыхающих в эти дни планировали отправиться в республику. Туры к данному моменту не аннулированы, но такая мера, вероятно, будет предпринята. Денежные средства вернут в полном объеме, заверил Уманский.

"Число аннуляций будет зависеть от того, как будут устраняться последствия, - добавил врио главы РСТ. - Возврат средств будет произведен в полном объеме без каких-либо удержаний".

Как ранее писал сайт KP.RU, туристам, которые сейчас пребывают в Крыму, продлят аренду номеров в отелях, гостиницах и время нахождения в санаториях. Соответствующее поручение отельерам дал глава республики Сергей Аксенов.

Напомним, ранним утром во вторник, 8 октября 2022 года, появились сведения, что на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. Из-за этого движение перекрыли. Сроки восстановления объекта пока не определены.