Российские военные уничтожили более 160 иностранных наемников в Запорожье Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили более 160 иностранных наемников в Запорожье, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков», – говорится в сводке ведомства в Telegram.

Кроме того, российские Воздушно-космические силы ударами по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в Донецкой народной республике уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины, в результате ликвидированы более 90 украинских военнослужащих.

В Минобороны также сообщили, что ВС России отразили наступление на Николаево-Криворожском направлении силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии. При отражении атак российскими подразделениями уничтожили более 240 украинских военнослужащих, 12 танков и 14 боевых бронированных машин.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска поразили подразделения наемников в ДНР и Харькове.