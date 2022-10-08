В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших теракты в детских садах

Украинские диверсанты пытались взорвать детские сады в ЛНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Спецслужбы Луганской народной республики задержало украинских диверсантов, планировавших теракты на территории детских садов, сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

«Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики. В результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования», – сказано на сайте ведомства.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, по установлению лиц, причастных к подготовке терактов, добавили в МГБ ЛНР.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе Запорожской области. Граната была найдена ими рядом с детской площадкой. Саперы установили, что она была оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем. Как отметили в Росгрвадии, это может говорить о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта.