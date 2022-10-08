Глава МИД Литвы призвал НАТО предоставить Киеву оружие по принципу «все, что есть» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны НАТО должны поставлять Украине оружие по принципу «все, что есть», считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно все, что мы имеем, не приводя никаких аргументов вроде «мы просто даем «Джавелины» и «Стингеры» и, может, еще что-то». Мы находимся в точке, когда ранее использовавшиеся аргументы больше не актуальны», – заявил дипломат в интервью «Укринформу».

По мнению главы литовского МИД, страны НАТО уже не могут объяснять отказы в поставках Киеву оружия тем, что оно технологически сложное для обучения солдат Вооруженных сил Украины. Как отметил Ландсбергис, нет причин, чтобы предоставить украинской стороне, все, что есть.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что НАТО давно планировала накачивать Украину оружием.

Как писал сайт KP.RU, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о планах перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие альянса.