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Политика8 октября 2022 19:43

Milliyet: Турция намерена организовать переговоры России и Запада по ситуации на Украине

Предложение уже якобы доведено по «важным» каналам до Вашингтона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Турция намерена организовать переговоры России и Запада по ситуации на Украине

Турция намерена организовать переговоры России и Запада по ситуации на Украине

Фото: REUTERS

Турция намерена организовать переговоры по ситуации на Украине между Россией и четырьмя странами Запада, сообщил турецкий обозреватель Озай Шендир.

В статье для газеты Milliyet журналист пишет, что Анкара «планирует усадить за один стол с Россией с США, Францией, Германией и Великобританией. По его информации, предложение уже доведено по «важным» каналам до Вашингтона, и «влиятельные фигуры» в Соединенных Штатах дали «позитивные комментарии». Как отметил Шендир, есть лишь сомнения, что предложение будет принято российской стороной.

По мнению обозревателя, Турция превращается из страны, способной наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, «которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата». Если в ближайшем будущем Россия и Запад сядут за стол переговоров благодаря Анкаре, то это не будет удивительным, считает Шендир.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом. По его словам, Анкара готова стать посредником.