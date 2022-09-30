Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником в переговорах России и Украины Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом. По его словам, Анкара готова стать посредником.

"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - приводит заявление канцелярии турецкого президента РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским изданиям заявил, что Россия не хотела бы видеть "челночную дипломатию" с участием представителей Запада на переговорах с Украиной. По его словам, они уже "отчелночили свое и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске".

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Киев отказался от выполнения ранее достигнутых договоренностей, Украина не желает выполнять их и сейчас. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля, "другие фантазии озвучиваются ежедневно, самые разнообразные и иногда противоречащие друг другу". "Но переговоры вести Украина не желает, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет таким образом волю англосаксонского лидерств", - заявлял он.