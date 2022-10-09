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Экономика8 октября 2022 21:24

Американский правозащитник Барака: В ОПЕК поняли, что после России Запад возьмется за них

Он также указал, что в отличие от немцев, "саудовцы понимают правила игры"
София ГОНЧАРОВА
Американский правозащитник Барака: В ОПЕК поняли, что после России Запад возьмется за них

Американский правозащитник Барака: В ОПЕК поняли, что после России Запад возьмется за них

Фото: REUTERS

Американский правозащитник Аджаму Барака рассказал про реакцию Запада после решения представителей ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Свой взгляд на ситуацию он изложил в посте в Twitter.

Специалист считает, что психология западных политиков не дает им понять, почему Саудовская Аравия не позволит странам Группы семи (G7) манипулировать нефтяными рынками для давления на Россию.

- В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них, - объяснил Барака.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти на два миллиона баррелей в сутки. Лимит по добычи будет действовать с ноября 2022 года и продлится до тех пор, пока не пройдет повторное совещание стран.