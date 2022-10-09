Депутат Госдумы Толстой призвал "вколотить Киев в XVIII век" после взрыва на Крымском мосту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы РФ Петр Толстой призвал "вколотить Украину в XVIII век" после взрыва на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября.

По его словам, ответ российской стороны должен быть максимально жестким.

- Нам придётся вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим....Надо собраться и начать. И плевать на Запад, - написал политик в посте в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что важнее всего сейчас "мобилизация в сознании русского человека".

Ранее сайт KP.RU писал, что 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Позже эксперты Национального антитеррористического комитета сообщили, что причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузовика. Также уточняется, что арочная часть не пострадала.