ЧП на Крымском мосту: хронология событий, что известно на данный момент

Пока движение по Крымскому мосту полностью перекрыто. Но его обещают запустить после 16:00 Фото: REUTERS

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека.

KP.RU собрал главное о ЧП на данный момент.

КАК ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

- Около шести часов утра по Москве на Крымском мосту, по направлению в Керчь, взорвался грузовик. Ударная волна была такой силы, что обрушилось два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали. В целом же, состояние неповрежденной части дорожного полотна позволяет запустить движение по Крымскому мосту уже после 16:00 8 октября.

- После взрыва грузовика загорелись цистерны у проезжавшего мимо товарного поезда. Пожар удалось потушить к 10 часам утра. Локомотив с частью поврежденного состава отбуксировали на станцию Керчь.

- Владельцем большегруза оказался житель Кубани. Сейчас у него дома работают следователи.

СООБЩЕНИЕ С КРЫМОМ

- Пока движение по Крымскому мосту полностью перекрыто. Но его обещают запустить после 16:00 8 октября.

- На подъезде для автомобилистов созданы стоянки с обогревом, туалетами и водой.

- Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что судовые пролеты не повреждены, технически проходу судов ничего не мешает.

- Минтранс заявил KP.RU, что первый паром скоро начнет перевозить людей и машины с полуострова на материк. Еще 3-4 парома подключат в скором времени.

- Поезда в Крым и из него на ближайшее время отменены. Купить на них билеты нельзя. А те, кто уже взял, могут получить деньги назад без дополнительных сборов или штрафов.

- Дорога через новые регионы и Мелитополь для гражданского потока закрыта из-за опасности обстрелов.

- Минтранс сообщил, что автомобильная часть моста, ведущая из Крыма, не пострадала. В субботу получится запустить движение. Правда, для проезда пока оставят только одну полосу - транспорт станут пускать по очереди в реверсивном режиме.

СК завел уголовное дело, а к мосту отправились лучшие криминалисты Фото: REUTERS

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

- Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования ЧП. Вице-премьер, отвечающий за строительство, Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, представители силовых ведомств еще утром поехали на место взрыва.

- СК завел уголовное дело, а к мосту отправились лучшие криминалисты. Ведомство первым сообщило о трех погибших. Тела мужчины и женщины достали водолазы.

- Мост обследуют специалисты-дорожники. Минтранс сообщил, что первые поезда поедут уже вечером в субботу.

- Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве Украину. Чиновник пообещал, что повреждения будут быстро восстановлены.

ЧТО СЕЙЧАС НА ПОЛУОСТРОВЕ?

- Запасов еды Крыму хватит на полтора месяца.

- Топлива, по оценкам Минэнерго, хватит на 15 дней. Республиканские власти уже занимаются подвозом горючего по воде.

- Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным следить за ценами в магазинах и на заправках. Никакого спекулятивного роста быть не должно.

- Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявили, что отдыхающим бесплатно продлят гостиницы на сутки. Все затраты компенсируют из бюджета. Лишний день нужен, чтобы организовать переправу взамен поврежденного моста.

- В Российском союзе туриндустрии рассказали, что в ближайшие несколько дней Крым собиралось покинуть около четырех тысяч отдыхающих. Примерно столько же хотело приехать. Каких-то непреодолимых сложностей с отъездом не предвидится.