Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 12:50

ЧП на Крымском мосту: хронология событий, что известно на данный момент

Переправа на полуостров частично разрушена после взрыва грузовика
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Пока движение по Крымскому мосту полностью перекрыто. Но его обещают запустить после 16:00

Пока движение по Крымскому мосту полностью перекрыто. Но его обещают запустить после 16:00

Фото: REUTERS

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека.

KP.RU собрал главное о ЧП на данный момент.

КАК ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

- Около шести часов утра по Москве на Крымском мосту, по направлению в Керчь, взорвался грузовик. Ударная волна была такой силы, что обрушилось два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали. В целом же, состояние неповрежденной части дорожного полотна позволяет запустить движение по Крымскому мосту уже после 16:00 8 октября.

- После взрыва грузовика загорелись цистерны у проезжавшего мимо товарного поезда. Пожар удалось потушить к 10 часам утра. Локомотив с частью поврежденного состава отбуксировали на станцию Керчь.

- Владельцем большегруза оказался житель Кубани. Сейчас у него дома работают следователи.

СООБЩЕНИЕ С КРЫМОМ

- Пока движение по Крымскому мосту полностью перекрыто. Но его обещают запустить после 16:00 8 октября.

- На подъезде для автомобилистов созданы стоянки с обогревом, туалетами и водой.

- Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что судовые пролеты не повреждены, технически проходу судов ничего не мешает.

- Минтранс заявил KP.RU, что первый паром скоро начнет перевозить людей и машины с полуострова на материк. Еще 3-4 парома подключат в скором времени.

- Поезда в Крым и из него на ближайшее время отменены. Купить на них билеты нельзя. А те, кто уже взял, могут получить деньги назад без дополнительных сборов или штрафов.

- Дорога через новые регионы и Мелитополь для гражданского потока закрыта из-за опасности обстрелов.

- Минтранс сообщил, что автомобильная часть моста, ведущая из Крыма, не пострадала. В субботу получится запустить движение. Правда, для проезда пока оставят только одну полосу - транспорт станут пускать по очереди в реверсивном режиме.

СК завел уголовное дело, а к мосту отправились лучшие криминалисты

СК завел уголовное дело, а к мосту отправились лучшие криминалисты

Фото: REUTERS

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

- Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования ЧП. Вице-премьер, отвечающий за строительство, Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, представители силовых ведомств еще утром поехали на место взрыва.

- СК завел уголовное дело, а к мосту отправились лучшие криминалисты. Ведомство первым сообщило о трех погибших. Тела мужчины и женщины достали водолазы.

- Мост обследуют специалисты-дорожники. Минтранс сообщил, что первые поезда поедут уже вечером в субботу.

- Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве Украину. Чиновник пообещал, что повреждения будут быстро восстановлены.

ЧТО СЕЙЧАС НА ПОЛУОСТРОВЕ?

- Запасов еды Крыму хватит на полтора месяца.

- Топлива, по оценкам Минэнерго, хватит на 15 дней. Республиканские власти уже занимаются подвозом горючего по воде.

- Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным следить за ценами в магазинах и на заправках. Никакого спекулятивного роста быть не должно.

- Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявили, что отдыхающим бесплатно продлят гостиницы на сутки. Все затраты компенсируют из бюджета. Лишний день нужен, чтобы организовать переправу взамен поврежденного моста.

- В Российском союзе туриндустрии рассказали, что в ближайшие несколько дней Крым собиралось покинуть около четырех тысяч отдыхающих. Примерно столько же хотело приехать. Каких-то непреодолимых сложностей с отъездом не предвидится.

ЧППроисшествия: ЧПКрымский мост: пожар