Полковник Кансиан сообщил, что у США заканчиваются запасы ракет HIMARS для Украины Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в скором времени не смогут поставлять Украине некоторые виды боеприпасов, об этом, как сообщает AFP, заявил полковник в отставке корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

По его словам, это связано с тем, что запасы расходуются быстрее, чем удается их пополнить. В частности, речь идет о запасах ракет для комплексов HIMARS.

- Если американская сторона отправит треть этого запаса Украине, Киев получит от 8 000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется, - отметил Канчиан.

Также он указал, что для восстановление необходимого уровня запасов "могут потребоваться годы".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты считают, что Украина получила достаточно реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS. В августе в Штатах заявляли, что Киев получил 16 РСЗО HIMARS. Еще три идентичные системы M270 от были переданы Великобританией, три готовится направить Киеву Германия.