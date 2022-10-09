Трамп призвал завершить конфликт на Украине с помощью переговоров

Дональд Трамп предложил собственный способ урегулирования конфликта на Украине Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине. Политик полагает, что в противном случае ситуация может перерасти в третью мировую войну.

"Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне", - заявил бывший американский лидер в ходе общения со своими избирателями в штате Невада (данная встреча транслировалась на официальном канале Республиканской партии США на YouTube).

В российским министерстве иностранных дел ранее заявили о том, что Москва готова к проведению прямых дипломатических переговоров с Киевом. Однако в дипломатическом ведомстве РФ подчеркивают, что у России есть важное условие.

В МИД поясняют, что Москва не будет обсуждать присоединение к РФ четырех новых регионов (Луганской народной республики, Херсонской области, Донецкой народной республики и Запорожской области), где ранее с 23 по 27 сентября 2022 года прошли соответствующие референдумы. Вопросы о судьбе данных территорий на гипотетических российско-украинских переговорах обсуждаться ни в коем случае не должен, уточняют в российском внешнеполитическом ведомстве.