В МИД заявили, что Россия не будет обсуждать с Украиной выбор жителей новых регионов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва не отказывается от посреднических услуг на переговорах с украинской стороной по урегулированию ситуации, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, сейчас РФ не испытывает недостатка в посреднических услугах других стран, и тем более не отказывается от них.

- Мы сами выступали в этой роли в течение восьми лет, содействуя переговорам Киева и Донбасса ... Однако все эти годы Киев тянул время и готовился к решению конфликта силовым путем. В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны, - заявил дипломат в беседе с ТАСС.

Накануне руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. При этом он указал, что их затягивание Киевом в дальнейшем усложнит возможность достижения договоренности с РФ.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.