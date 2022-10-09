Опубликована реконструкция ЧП на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел мощный взрыв Фото: ТАСС

В эфире Первого канала показали кадры с реконструкцией ЧП на Крымском мосту. На видео детально видно, как произошел взрыв на мосту и что ему предшестсвовало.

"На месте [инцидента] идут следственные действия. Пока что картина так. Грузовик взорвался именно в тот момент, когда догнал вагоны с топливом. Погибли три человека, вспыхнули семь цистерн на железной дороге. Здесь нужно отметить самоотверженность оперативных служб и сотрудников РЖД, которые очень быстро расцепили вагоны, всего их было 59. Благодаря мужеству пожарных удалось избежать более серьезных повреждений", - говорится в сюжете, показанном в новостном выпуске Первого канала.

Ранее сайт KP.RU сообщал о том, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Согласно предварительным данным, распространенным Следственным комитетом РФ, в результате инцидента погибли три человека.

Эксперты Национального антитеррористического комитета России публично заявили о том, что причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузовика (кто организовал его, сейчас выясняют российские силовые структуры). Все несущие конструкции, опоры и арки Крымского моста в результате взрыва не пострадали.