В Пентагоне отказались комментировать ЧП на Крымском мосту

В Пентагоне сообщили, что не намерены комментировать резонансный взрыв на Крымском мосту Фото: REUTERS

Министерству обороны США в настоящее время пока нечего сказать по поводу взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил официальный представитель Пентагона.

«Мы видели сообщения о взрыве на мосту, но на данный момент нам нечего добавить относительно этой ситуации», — цитирует информагентство ТАСС представителя американского военного ведомства Гаррона Гэрна.

При этом он не стал исключать, что возможность того, что военное и политическое руководство Соединенных Штатов может прокомментировать ЧП на Крымском мосту в будущем, когда у США будет больше конкретной информации о случившемся. Гэрн при этом подчеркнул, что украинские власти "самостоятельно принимают решения о ходе военных действий".

Ранее сайт KP.RU сообщал о том, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Согласно предварительным данным, распространенным Следственным комитетом РФ, в результате инцидента погибли три человека.

Эксперты Национального антитеррористического комитета России публично заявили о том, что причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузовика (кто организовал его, сейчас выясняют российские силовые структуры). Все несущие конструкции, опоры и арки Крымского моста в результате взрыва не пострадали.