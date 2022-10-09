Врач призвала полностью исключить соленья из рациона Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-нутрициолог, преподаватель курса «Естественное здоровье» во Всероссийской социально-образовательной организации «Учусь в сети» Ирина Орлова заявила, что соленья и маринованные продукты лучше значительно ограничить или и вовсе исключить из рациона.

«Большинство маринованных продуктов промышленного происхождения содержат различные пищевые добавки. При частом их употреблении могут развиться аллергические реакции, проблемы с пищеварением и даже онкологические заболевания. Домашние же закрутки опасны тем, что могут быть источником опасного заболевания – ботулизма», – заявила она в беседе с "Газета.ru".

Так, по ее словам, более полезно употреблять ферментированные продукты – квашенную капусту и другие овощи и фрукты, «кисломолочку», чайный гриб, мисо, хлеб на закваске, соевый соус.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что неправильное приготовление домашних консервов может привести к развитию ботулизма, который смертельно опасен для человека, рассказывает ФАН. Возбудители этого заболевания активно развиваются в среде без доступа кислорода. Ботулизм поражает центральную нервную систему. Чтобы избежать этого заболевания, не стоит покупать заготовки у непроверенных лиц и не консервировать испорченные продукты, грибы, мясо, рыбу, морковь, свеклу и укроп.