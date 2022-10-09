В США признали, что взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы

Влиятельные американские СМИ открыто заявляют о причастности украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту Фото: ТАСС

За взрывом на Крымском мосту стоит Украина, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Собеседник издания на условиях анонимности отмечает, что за подрывом моста стоят спецслужбы Украины, которые и организовали этот теракт. Источник NYT подчеркнул, что для операции использовалась бомба, загруженная в грузовик, проезжавший по транспортному объекту.

"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил информацию о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник добавил, что украинские спецслужбы организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, проезжавший по мосту", — отмечается в материале американских журналистов.

В статье уточняется, что правительство Украины запретило госслужащим и официальным спикерам публично подтверждать причастность Киева к ЧП на Крымском мосту, поэтому источник издания согласился пообщаться с представителями СМИ только на условиях анонимности.

Ранее сайт KP.RU сообщал о том, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Согласно предварительным данным, распространенным Следственным комитетом России, в результате инцидента погибли три человека. В эфире Первого канала показали видео с реконструкцией инцидента.

Эксперты Национального антитеррористического комитета РФ публично заявили о том, что причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузовика (кто организовал его, сейчас выясняют российские силовые структуры). Все несущие конструкции, опоры и арки Крымского моста в результате взрыва не пострадали.