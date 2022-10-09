Армия РФ нанесла удары по базам иностранных наемников и боевиков ВСУ на острове Хортица и в Запорожье

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации в подконтрольно Киеву части Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы РФ в рамках российской военной спецоперации на Украине нанесли удары высокоточным оружием по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и украинской бригады спецназначения "Барс" в районе города Запорожье. Информацию об этом распространило министерство обороны России.

"Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе города Запорожье", - отмечается в официальной сводке российского военного ведомства. Сколько наемников было ликвидировано в результате ударов ВКС РФ, пока не уточняется.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов в эфире Радио "Комсомольская правда" публично заявил о том, что на линии боевого соприкосновения в регионе в настоящее время находится порядка пяти тысяч наемников из Польши (они прибыли на Украину для участия в боевых действия на стороне ВСУ).

Всего же на подконтрольной Киеву части региона сейчас, по информации Рогова, находятся десятки тысяч наемников из 30 государств.