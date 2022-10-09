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Политика9 октября 2022 15:47

Американский журналист Чанг назвал смелость важным качеством Путина

Чанг отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин ценит это качество российского президента
Мария ПАВЛОВА
Американский журналист назвал качество Путина, которое помогает России.

Американский журналист назвал качество Путина, которое помогает России.

Фото: REUTERS

Смелость российского президента Владимира Путина позволяет РФ противостоять стремлению США к гегемонии и созданию однополярного мира. Об этом заявил американский журналист Гордон Чанг в интервью изданию Newsmax.

Чанг добавил, что это качество Путина положительно влияет на отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики, так как лидер КНР Си Цзиньпин высоко ценит смелость российского президента.

«Си Цзиньпин видит во Владимире Путине человека, который готов предпринять смелые шаги, чтобы противостоять США», - сказал Чанг, добавив, что дружба Москвы и Пекина приносит обеим странам экономическую прибыль на фоне западных санкций.

Напомним, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем КНР Син Цзиньпином на саммите ШОС в Самарканде. Онлайн-трансляция встречи лидеров России и Китая здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Китай планирует нарастить расчеты в нацвалютах с Россией.