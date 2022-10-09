Американский журналист Чанг назвал смелость важным качеством Путина

Американский журналист назвал качество Путина, которое помогает России. Фото: REUTERS

Смелость российского президента Владимира Путина позволяет РФ противостоять стремлению США к гегемонии и созданию однополярного мира. Об этом заявил американский журналист Гордон Чанг в интервью изданию Newsmax.

Чанг добавил, что это качество Путина положительно влияет на отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики, так как лидер КНР Си Цзиньпин высоко ценит смелость российского президента.

«Си Цзиньпин видит во Владимире Путине человека, который готов предпринять смелые шаги, чтобы противостоять США», - сказал Чанг, добавив, что дружба Москвы и Пекина приносит обеим странам экономическую прибыль на фоне западных санкций.

Напомним, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем КНР Син Цзиньпином на саммите ШОС в Самарканде. Онлайн-трансляция встречи лидеров России и Китая здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Китай планирует нарастить расчеты в нацвалютах с Россией.