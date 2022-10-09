Бастрыкин доложил Путину о результатах расследования взрыва на Крымском мосту

Глава СК Бастрыкин доложил Путину о ходе предварительного расследования теракта на Крымском мосту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье 9 октября. Глава Следственного комитета сделал доклад о результатах предварительного расследования по факту террористического акта на Крымском мосту президенту Владимиру Путину.

"Все наши первоначальные данные расследования позволяют сделать однозначный вывод - это теракт, который готовили украинские спецслужбы", - сказал Бастрыкин.

Владимир Путин отметил серьезность совершенного теракта для гражданской инфраструктуры России.

"Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", - сказал Путин.

Бастрыкин добавил, что уголовное дело о взрыве на Крымском мосту заведено по статье о терроризме.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.