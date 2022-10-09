Еврокомиссия готовит законопроект об аресте и передаче Украине российских активов

Еврокомиссия работает над законопроектом, который позволит передать замороженные российские активы на нужды Украины. Фото: REUTERS

Законопроект, который позволит арестовывать попадающие под антироссийские санкции активы и передавать их на восстановление Украины, разрабатывает Еврокомиссия. Об этом в воскресенье 9 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что на данный момент законное отчуждение или использование попавших под санкции замороженных активов представляется затруднительным. Агентство информирует, что Еврокомиссия предполагает увеличить полномочия стран Евросоюза, расширив список преступлений, позволяющих арестовывать активы. Так, по информации агентства, в список предполагается включить нарушение санкций ЕС.

Напомним, еще весной 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил подписать международный договор, позволяющий Украине получить российские активы. По его мнению, российские средства должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд.

Тогда же Евросоюз начал работу над возможностью использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Тем не менее в октябре 2022 года Швейцария отказала Зеленскому в просьбе передать замороженные российские активы Украине.