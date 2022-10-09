Погранкомитет Белоруссии сообщил, что Украина взорвала почти все мосты на границе Фото: REUTERS

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что украинская сторона взорвала почти все мосты и заминировала дороги на границе.

«Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы», — приводит его слова Интерфакс.

По его словам, почти все приграничные мосты взорваны, приграничные дороги заминированы. Он отметил, что со стороны Украины к границе выходят не пограничники, а территориальная оборона.

В июне 2022 года официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что заградительные отряды украинских националистов взорвали мост через реку Северский Донец в городе Святогорск Донецкой народной республики. По его словам, это было сделано для предотвращения отступления ВСУ из города.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.