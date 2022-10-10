Два офицера разведки Украины попали в плен на Андреевском направлении Херсонской области Фото: REUTERS

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что два офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины попали в плен на андреевском направлении Херсонской области.

"На андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается", - написал он в своем Telegram-канале.

Стремоусов добавил, что была сорвана попытка украинских военных атаковать в направлении села Борозенского, они понесли потери в бронетехнике.

Ранее Следственный комитет (СК) России передал в суд передано уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, созданного бывшими сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины. В следствии сообщили о ряде преступных эпизодов, которые красноречиво свидетельствуют о размахе деятельности преступного сообщества.

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