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Политика9 октября 2022 22:31

Два офицера разведки Украины попали в плен на Андреевском направлении Херсонской области

Стремоусов добавил, что была сорвана попытка украинских военных атаковать в направлении села Борозенского
Владимир КРАСНОВ
Два офицера разведки Украины попали в плен на Андреевском направлении Херсонской области

Два офицера разведки Украины попали в плен на Андреевском направлении Херсонской области

Фото: REUTERS

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что два офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины попали в плен на андреевском направлении Херсонской области.

"На андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается", - написал он в своем Telegram-канале.

Стремоусов добавил, что была сорвана попытка украинских военных атаковать в направлении села Борозенского, они понесли потери в бронетехнике.

Ранее Следственный комитет (СК) России передал в суд передано уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, созданного бывшими сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины. В следствии сообщили о ряде преступных эпизодов, которые красноречиво свидетельствуют о размахе деятельности преступного сообщества.

Каждый день появляется информация о новых подвигах наших военных на Украине. Мы собрали все эти истории, чтобы рассказать их вам. Ведь это настоящие примеры доблести и отваги, которые никого не оставят равнодушным. Это истории о тех, кто не сдаётся и не падает духом. Герои «Операции Z»: спецпроект "Комсомольской правды" о подвигах российских военных на Украине