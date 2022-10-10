Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Цитировались слова Кима о том, что он не чувствует необходимости вести диалог с врагами и что с ними не о чем разговаривать", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года северокорейский лидер Ким Чен Ын снова назвал Соединенные Штаты главным врагом своей страны, подчеркнув, что недружественная политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не зависит от того, кто возглавляет Белый дом.

Ранее власти КНДР приняли новый «Закон о политике в сфере ядерных сил», фактически и юридически закрепивший за страной статус ядерной державы и сделавший невозможными любые попытки о денуклеаризации. Согласно новому закону, владение ядерным оружием является неотъемлемым правом Северной Кореи, а вся полнота ответственности за его применение полностью ложится на председателя лидера страны Ким Чен Ына.