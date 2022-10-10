Global Times: обострение энергетического кризиса в Европе предвещает падение гегемонии США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии. Об этом в воскресенье, 9 октября 2022 года, пишет китайское издание Global Times.

“На фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США”, — говорится в публикации.

Переход на «зеленую энергетику» стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе. Об этом написала ранее газета The Wall Street Journal, отмечая, что такая политика, проводимая на фоне изменения климата, продолжит и дальше влиять на цены энергоносителей в европейских странах.

Как отмечает издание, в рамках зеленой энергетики предполагалось, что введение квот на выброс СО2 предприятиями поможет сократить загрязнение. Одни компании приобретали необходимые сертификаты у предприятий, сокращающих выброс углекислого газа, но данная система торговли, которую запустили еще в 2005 году, не подходит под сегодняшний кризис.