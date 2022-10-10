NYT: ВСУ столкнулись с дефицитом украинских инструкторов Фото: REUTERS

ВСУ столкнулись с дефицитом украинских инструкторов, заявил в беседе с New York Times офицер Алексей Олексюк.

Газета отметила, что эта проблема играет важную роль, несмотря на "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию".

"Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли", — цитирует Олексюка издание.

Ранее Следственный комитет России начал расследовать деятельность канадских инструкторов на Украине. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям инструкторов из Канады, обучавшим украинских неонацистов. Как отметили в СК России, тренировки нацистов были направлены на обучение совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.