Военная спецоперация на Украине 10 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года.

Авторами, исполнителями и заказчиками террористического акта на Крымском мосту являются украинские спецслужбы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, заслушав доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о результатах предварительного расследования взрывов на мосту через Керченский пролив.

Вооруженные силы России разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск ВСУ.

Военно-космические силы России уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось свыше 200 ракет для РСЗО HIMARS и "Ураган"

Вооруженные силы РФ в рамках российской военной спецоперации на Украине нанесли удары высокоточным оружием по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и украинской бригады спецназначения "Барс" в районе города Запорожье.