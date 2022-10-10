Фото ядерных учений КНДР с участием Ким Чен Ына появились в сети

Ким Чен Ын проинспектировал ядерные учения в КНДР Фото: REUTERS

Опубликованы фотографии с северокорейских учений по подготовке подразделений тактического ядерного оружия, которые проинспектировал лидер КНДР Ким Чен Ын. Мероприятия проходили с 25 сентября по 9 октября.

Ким Чен Ын проинспектировал ядерные учения в КНДР Фото: REUTERS

Как сообщают местные агентства, глава Северной Кореи осуществлял "полевое руководство" учениями. Ким Чен Ын также лично проверил, как проходит подготовка дальнобойной артиллерии и авиации.

Ким Чен Ын проинспектировал ядерные учения в КНДР Фото: REUTERS

Напомним, Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты были запущены с 15-минутным интервалом. По сведениям береговой охраны, обе они упали в море. Это уже 24-е ракетное испытание КНДР с начала года.

Ким Чен Ын проинспектировал ядерные учения в КНДР Фото: REUTERS

Ранее КНДР подтвердила, что провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын проинспектировал ядерные учения в КНДР Фото: REUTERS

Он заявил, что страна готовится к долгосрочному противостоянию с Соединёнными Штатам. Также Ким Чен Ын добавил, что ракета пролетела 1 090 километров, максимальная высота полета составила 6 248 километров.