Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, устроенным киевскими спецслужбами

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв на Крымском мосту, который произошел в субботу, 8 октября. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на Совбезе РФ в понедельник, 10 октября 2022 года.

"Вы знаете, что председатель СК доложил о первых результатах расследования диверсии на Крымском мосту, - уточнил глава государства. - Данные говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября - теракт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры РФ".

По его словам, в роли заказчиков выступили киевские спецслужбы. Владимир Путин также добавил, что киевский режим давно использует террористические методы.

В качестве примера российский лидер напомнил, что украинские спецслужбы уже осуществили три теракта на Курской атомной электростанции, подрывая линии.

Как ранее писал сайт KP.RU, не меньше трех человек погибли при взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в субботу, 8 октября 2022 года.

Напомним, теракт осуществлен с помощью подрыва грузовика. От этого загорелись цистерны с топливом, которые транспортировались по железной дороге.