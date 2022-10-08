Минимум три человека погибли при ЧП на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту Фото: REUTERS

Не меньше трех человек погибли при взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в субботу, 8 октября 2022 года.

"Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком", - уточнили в СК

Личности погибших устанавливаются. Уже подняты тела двух человек. Это мужчина и женщина.

Кроме того, установлен водитель грузовика, который был подорван. По информации ведомства, это житель Краснодарского края. По его месту жительства уже проводится следственные действия. Расследование инцидента продолжается.

Как ранее писал сайт KP.RU, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.