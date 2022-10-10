Лукашенко заявил, что Польша способна за два-три часа перекинуть войска на границу с Белоруссией Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с военно-силовым блоком заявил, что Польша способна за два-три часа передислоцировать войска на границу с Белоруссией. Фрагмент выступления Лукашенко опубликован в телеграм-канале “Пул первого”.

"Мы недавно констатировали, что поляки, "защищая" границу с Беларусью, привлекали вооруженные силы, потом они их отвели, показали нам, что уходят. Ничего подобного. Они отвели войска до сотни километров от границы, перевооружаются самым современным оружием натовских образцов. В момент "Ч" они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться", - сказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, Польша направляет запрос в США с тем, чтобы начались немедленные поставки ядерного оружия. Разместить оружие, по его мнению, предполагается также за счет запасов ядерного арсенала Германии.

Ранее лидер Белоруссии поручил своим подчиненным принять и разместить российских военных. По его словам, он рассчитывает на большое количество человек, при этом точное число военнослужащих, которые прибудут в Белоруссию из России, не приводится.