Politico: Шольц разозлил лидеров ЕС сигналами об исключительности Германии Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разозлил остальных лидеров стран ЕС призывами к единству в то время, как избирает для Германии исключительный путь, пишет в колонке для Politico Мэтью Карничниг.

"Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего", — написал журналист.

Германия предпочитает действовать в одиночку в ключевых вопросах безопасности и экономики, считает автор текста, чем злит других лидеров государств ЕС. В качестве примера Карничниг приводит заявление Шольца о выделении 100 млрд евро на укрепление безопасности Германии, а не ЕС в целом.

"Точно так же подход его правительства к надвигающейся нехватке газа и электроэнергии этой зимой был полностью сосредоточен на Германии, а не на Европе", - заключил автор, подчеркнув, что Евросоюз вскоре останется лишь “условной опорой для Шольца”.

Также сегодня, 10 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден и договорились продолжить санкционное давление на Россию. Во время телефонного разговора они в том числе обсудили грядущие встречи “Большой семерки” и “Большой двадцатки”.