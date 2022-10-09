Байден и Шольц договорились продолжать санкционное давление на Россию и осудили референдумы

Шольц и Байден поговорили по телефону в воскресенье 9 октября. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились продолжить санкционное давление на Россию. Об этом заявил в воскресенье 9 октября представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Шольц и Байден провели телефонный разговор, он длился около часа. Лидеры Германии и США обсудили в исле прочего подготовку к саммитам G7 и G20. Также сообщается, что Олаф Шольц и Джо Байден заявили, что не принимают результаты референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях и вхождение этих регионов в состав России.

Байден и Шольц также заявили о неприемлемости целенаправленного нарушения критической инфраструктуры и осудили диверсию на «Северных потоках», пишет РИА Новости.

Тем временем Еврокомиссия готовит законопроект об аресте и передаче Украине российских активов. Планируется увеличить полномочия стран ЕС по аресту активов, попадающих под рестрикции.

Напомним, Германия намерена поставить Киеву зимнее снаряжение. Пакет помощи размером 11 миллионов евро уже сформирован и будет отправлен на Украину.

Ранее президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому очередной пакет военной помощи в 625 млн долларов. В новый пакет войдут HIMARS, боеприпасы и бронеавтомобили.