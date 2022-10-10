Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств в Купянске

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту расправы с мирными жителями в Купянске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом в понедельник 10 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что СК установит обстоятельства гибели мирных жителей Купянска в Харьковской области, запечатленных на видео, которое выложил в социальные сети бывший командир нацбатальона «Азов»* Максим Жорин.

Напомним, Жорин выложил в соцсети видео расправы с четырьмя гражданскими и их захоронения, утверждая, что к убийству якобы причастны российские военные.

«Однако аудитория обращает внимание на обстановку в кадре. Она свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем ВСУ. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», - информирует пресс-служба Следственного комитета.

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