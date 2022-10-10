Умер еще один участник группы «Ласковый май»

Умер клавишник группы "Ласковый май" Афанасьев. Фото: страница Андрея Разина в соцсети "Одноклассники".

Умер Михаил Афанасьев, клавишник из первого состава группы «Ласковый май». Об этом в понедельник 10 октября написал в социальных сетях основатель и продюсер группы Андрей Разин.

Разин сообщил, что Афанасьев ушел из жизни в Нижнем Новгороде, но не назвал причину смерти музыканта.

«Сегодня пришла печальная весть из России, из Нижнего Новгорода. Ушел из жизни клавишник первого состава «Ласкового мая», который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои»,- написал Разин, добавив, что за время работы в группе Афанасьев дал более двух тысяч концертов.

Разин принес соболезнования родным и близким Афанасьева, назвав его уникальным человеком, которого все в группе любили и дорожили им.

Напомним, в июне 2022 года на 49-м году жизни умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Причиной смерти певца стал инфаркт миокарда.

Ранее сообщалось, что проблемы с сердцем мучали артиста не один год, он страдал от сердечной недостаточности, постоянно наблюдался у врачей.