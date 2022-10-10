Служба Безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева

Дмитрия Медведева объявила в розыск Служба Безопасности Украины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Служба Безопасности Украины объявила в розыск заместителя главы российского Совбеза Дмитрия Медведева в розыск.

Такая информация появилась в понедельник 10 октября базе данных МВД Украины.

На сайте украинского силового ведомства сообщается, что замглавы Совета Безопасности РФ разыскивается по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Также там размещен портрет Дмитрия Медведева.

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного преследования украинской Службой безопасности заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Информация об этом появилась в понедельник 10 октября в базе данных украинского МВД.