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Политика10 октября 2022 14:51

Служба безопасности Украины объявила в розыск Марию Захарову

Захарову разыскивают за "посягательство на территориальную целостность Украины"
Мария ПАВЛОВА
Официального представителя МИД России Марию Захарову объявила в розыск украинская Служба Безопасности.

Официального представителя МИД России Марию Захарову объявила в розыск украинская Служба Безопасности.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Информация об этом появилась в понедельник 10 октября в базе данных украинского МВД.

Сообщается, что украинские силовые службы считают Марию Захарову «скрывающейся от досудебного расследования». Также из сообщения в базе данных МВД Украины следует, что российского дипломата разыскивают за якобы «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (статья 110 украинского Уголовного кодекса).

Также сообщалось, что Служба Безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева. Замглавы российского Совбеза разыскивают, как и Марию Захарову, за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

После этого глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного преследования украинской Службой безопасности заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева.