Швеция вновь отказалась допускать Россию к участию в расследовании диверсии на “Северных потоках” Фото: REUTERS

Исполняющая обязанности премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон отказала России в просьбе об участии в расследовании диверсии на “Северных потоках”. На пресс-конференции ИО премьер-министра сослалась на на тайну следствия, заявив, что расследование в Балтике имеет право проводить сопричастна страна самостоятельно.

"Существует тайна следствия, и, конечно, это также относится и к этому делу", - заявила она.

На данный момент Андерссон подтвердила,что получила письмо от российских властей и готовит на него ответ. "Мы работаем над тем, как именно сформулируем ответ", - ответила она о запросе России.

Глава переходного правительства заявила также, что у шведских властей нет информации о проведении Россией собственного расследования в этом районе. Шведская зона, по словам политика, не территория, которой Швеция распоряжается, и по нормам международного права не в ее юрисдикции ограничивать следственные мероприятия по диверсии.

"Теперь мы сняли блокаду, и другие корабли также могут находиться в этом районе, так выглядят правила", - отметила Андерссон.

Она оценила действия шведской стороны в расследовании диверсии, по результатам которого стало ясно, что на газопроводах произошли взрывы.

"Я очень горжусь быстрыми и решительными действиями шведских властей", - сказала Андерссон, отметив поддержку, которую Швеции оказали на международном уровне, в том числе со стороны ЕС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак, как и многие политики страны, призывал Запад позволить Москве принять участие в следствии на Балтике. Российские специалисты должны быть допущены к расследованию инцидентов на «Северных потоках», считает он.