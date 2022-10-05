Новак призвал допустить Россию к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Вице-премьер Александр Новак призвал допустить Россию к расследованию инцидентов на "Северных потоках". Фото: Андрей Минаев

Российские специалисты должны быть допущены к расследованию инцидентов на «Северных потоках». Об этом заявил в среду 5 октября вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы считаем, что такое расследование должно проходить объективно, с участием российских специалистов, чтобы была объективная картина того, что произошло. Только после этого можно будет сделать соответствующие выводы. Поэтому мы настаиваем на этом участии и рассчитываем, что такая работа будет проводиться совместно с нашими специалистами», - сказал Новак в эфире телеканала Россия-1.

Вице-премьер напомнил, что Дания и Швеция, объявив о начале расследования по фактам повреждения газопроводов, утечки газа и взрывов на «Северных потоках», не допустили к нему ни оператора проекта Nord Stream, ни «Газпром», ни Ростехнадзор.

Ранее в МИД России призвали провести международное расследование атак на «Северные потоки», а официальный представитель Кремля Песков заявил, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании по «Северным потокам».

В то же время Германия допустила проведение собственного расследования диверсий на «Северном потоке».

Также сообщалось, что китайцы обвинили Швецию в попытке обмана из-за решения закрыть район утечки из «Северных потоков».