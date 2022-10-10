“Газпром” напомнил, что в 2015 году возле “Северного потока” обнаружили уничтожитель мин НАТО

В “Газпром” напомнили, что в 2015 году возле “Северного потока” обнаружили уничтожитель мин НАТО Фото: REUTERS

В 2015 году во время планового обследования газопровода "Северный поток" обнаружили уничтожитель мин "Морская лиса", принадлежавший блоку НАТО. . Об этом в эфире телеканала "Россия 24" напомнил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Этот случай хорошо известен. Шестого ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток" был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса", — рассказал он.

Примерно в 651 километре от берега на глубине 40 метров лежало взрывное устройство вблизи одной из ниток между двумя трубопроводами, уточняет Куприянов. Шведские ВС тогда смогли аккуратно извлечь уничтожитель и обезвредить. Транспортировку газа сразу после возобновили.

"Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом", - заключил он. В альянс на тот момент заявили, что подводный взрыватель был утерян одной из корпораций во время учений.

Швеция сегодня, 10 октября, вновь отказала России в участии в расследовании инцидента на “Северных потоках” из соображений конфиденциальности дела. Несколько ранее страна установила, что причиной аварии стал взрыв.