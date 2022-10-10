Американский ветеран Брэдли осудил решение Байдена о финансовой помощи Украине

Американский политик-ветеран раскритиковал Байдена за поддержку Украины на фоне нерешенных внутренних проблем США. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выделяет крупные суммы из бюджета США на поддержку Украины в то время, как в стране накопилось много внутренних нерешенных проблем. На это указал политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли, ветеран американской армии.

Брэдли напомнил о миграционном кризисе, который представляет серьезную проблему для США.

«К концу этого года Джо Байден передаст Зеленскому сто миллиардов долларов из наших средств. Тем временем наша собственная граница находится в опасности. Получается, что американский президент не руководит собственной страной?», - написал Джеймс Брэдли в социальных сетях в понедельник 10 октября.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер направила запрос в адрес министра обороны США Ллойда Остина с просьбой предоставить поддержку национальной гвардии в связи с миграционным кризисом. Аналогичный запрос Баузер направила в адрес администрации Джо Байдена и прокурора округа Колумбия. В документе Мюриэл Баузер определила ситуацию в столице США как гуманитарный кризис.

Тем временем Джо Байден заявил, что США собираются и дальше поддерживать Украину.