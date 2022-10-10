Байден заявил, что США собираются и дальше поддерживать Украину

Байден заявил о намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется Киеву. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подтвердил ранее высказанное намерение Соединенных Штатов оказывать поддержку Украине «столько, сколько потребуется». Об этом сказано в заявлении американского президента, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Байден осудил нанесение Россией массированного удара по объектам украинской инфраструктуры в понедельник 10 октября. Напомним, серия ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины была нанесена российскими вооруженными силами в ответ на совершение СБУ террористического акта на Крымском мосту.

Байден также заявил о намерении коллективного Запада усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций и призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил об ударе по объектам энергетики, военного управления Украины и предупредил Украину о новых ударах, если Киев не прекратит теракты.