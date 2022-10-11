Эксперт: удар по инфраструктуре Украины — это только начало Фото: REUTERS

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер.

"Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Специалист также уточнил, что у России достаточно ракет, чтобы и дальше продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.

Накануне Владимир Путин провел внеочередное совещание с Совбезом. Российский лидер открыто сравнил киевский режим с международными террористами.

Напомним, 10 октября 2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу. Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.