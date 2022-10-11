Новая Зеландия объявила о введении санкций против 51 россиянина и 24 должностных лиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении санкций против ещё 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав России в ходе референдумов территориями.

«Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением Путина по присоединению территорий», — приводит её слова РИА Новости.

Среди попавших под санкции числится российский миллиардер Александр Абрамов. Рестрикции также введены в отношении членов его семьи и компании Evraz, акционером которой он является.

Ранее Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, который коснется 38 российских компаний с государственным участием, в том числе холдинга "Газпром". Также в санкционный список попали компании российской оборонной промышленности, так как они "являются частью военно-промышленного комплекса РФ".

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае 2022 года Новая Зеландия расширила санкционные списки, включив в них еще восемь россиян, в том числе официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова и начальника Генштаба Вооруженных сил России адмирала Игоря Костюкова. Также под санкции попали гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов и соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин.