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В мире11 октября 2022 5:01

В Германии на треть выросло число обанкротившихся компаний из-за кризиса

По этой причине прекратили существование 760 компаний с начала года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Германии разоряются все больше компаний из-за энергокризиса

В Германии разоряются все больше компаний из-за энергокризиса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала 2022 года в Германии обанкротились 760 компаний, что на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Института исследования экономики имени Лейбница (IWH).

Ученые пришли к выводам что на фоне энергетического кризиса в Европе их число продолжит существенно увеличиваться.

По оценкам исследователей, к ноябрю показатели 2021 года по количеству разорившихся предприятий будут превышены уже на 40%.

В качестве аргумента приводятся зашкаливающие цены на энергоносители, что приводит к росту стоимости практически всех этапов производства.

Как ранее писал сайт KP.RU, австрийский экономист Ральф Шелльхаммер заявил, что немецкая элита, одержимая экологической повесткой, приносит в жертву климатическим проблемам энергетическую и продовольственную безопасность.

Шелльхаммер подчеркнул, что "из-за энергетического кризиса Германия катится в бездну". По его словам, власти страны поставили "зеленую" повестку выше кризисов, перед которыми они оказались. Он подчеркнул, что ради нее ФРГ готова на холод.