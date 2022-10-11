В Германии на треть выросло число обанкротившихся компаний из-за кризиса

В Германии разоряются все больше компаний из-за энергокризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала 2022 года в Германии обанкротились 760 компаний, что на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Института исследования экономики имени Лейбница (IWH).

Ученые пришли к выводам что на фоне энергетического кризиса в Европе их число продолжит существенно увеличиваться.

По оценкам исследователей, к ноябрю показатели 2021 года по количеству разорившихся предприятий будут превышены уже на 40%.

В качестве аргумента приводятся зашкаливающие цены на энергоносители, что приводит к росту стоимости практически всех этапов производства.

Как ранее писал сайт KP.RU, австрийский экономист Ральф Шелльхаммер заявил, что немецкая элита, одержимая экологической повесткой, приносит в жертву климатическим проблемам энергетическую и продовольственную безопасность.

Шелльхаммер подчеркнул, что "из-за энергетического кризиса Германия катится в бездну". По его словам, власти страны поставили "зеленую" повестку выше кризисов, перед которыми они оказались. Он подчеркнул, что ради нее ФРГ готова на холод.