Spiked: Германия готова на голод и холод ради зеленой повестки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийский экономист Ральф Шелльхаммер заявил, что немецкая элита, одержимая экологической повесткой, приносит в жертву климатическим проблемам энергетическую и продовольственную безопасность.

Шелльхаммер подчеркнул, что «из-за энергетического кризиса Германия катится в бездну». По его словам, власти страны поставили «зеленую» повестку выше кризисов, перед которыми они оказались. Он подчеркнул, что ради нее ФРГ готова на холод.

«И вот теперь оно [правительство] активизирует самоубийственную политику, продолжая придерживаться "зеленой" повестки», — написал он в статье под названием «Национальный суицид Германии» для издания Spiked.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон. У половины респондентов экономическое положение после повышения цен на энергоносители ощутимо ухудшилось, а 75 процентов назвали рост цен тяжелым бременем

Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что Германия переживет ближайшую зиму без российского газа при значительной экономии.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер также призвал население страны экономить газ, так как не исключает прекращения поставок из России. По его словам, если владельцы домов и квартир переведут газовые котлы и батареи в экономный режим, то удастся сократить потребление примерно на 10-15%